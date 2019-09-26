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|Команда Ярмоленко опозорилась в Кубке Лиги
|26.09.2019 20:16
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Лондонский "Вест Хэм" сенсационно покинул Кубок Английской лиги, уступив клуба "Оксфорд Юнайтед". "Желтые" выступают в Первой лиге, что является третьим по значимости турниром Англии, передает со ссылкой на .
Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини на поединок с "Оксфорд Юнайтед" выставил полурезервный состав. Декабрь пропускали лидеры команды Фабьяньский, Андрей Ярмоленко, Арон Крессуелл и другие.
Первый тайм завершился ничьей 0: 0 и не предвещал ничего плохого для гостей. И после перерыва "Оксфорд Юнайтед" уничтожил "Вест Хэм". Хозяева провели четыре гола и одержали разгромную победу.
"Оксфорд Юнайтед" - "Вест Хэм" 4: 0
Голы: Мур, 55, Тейлор, 71, Фосу, 84, Баптисте, 90 + 2