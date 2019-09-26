Украины Алексей Гончарук поручил правительству обеспечить гражданам доступ к государственным кадастрам, передает со ссылкой на .

Как отмечается, Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров, но они не фунционируют должным образом. Гончарук дал поручение правительству начать разработку единой интегрированной системы государственных кадастров, которая будет содержать информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам.

Напомним, на заседании 25 сентября поддержал проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Этот законопроект адаптирует украинское законодательство к нормам четвертой Директивы ЕС.

Ранее сообщало, что создал спецгруппу для расследования смертельных . Таким образом правительство отреагировало после того, как президент Зеленский поручил взять на контроль расследование смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесской и Житомирской областях.

Также напомним, Украина подписала соглашение про безвизовый режим с Эквадором. Эта страна стала 21 государством с безвизом для украинцев в Латинской Америке.

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