надеется, что первое заседание обновленного парламентского Комитета ассоциации Украина-Европейский союз состоится до конца 2019 года.

Об этом сообщает со ссылкой на заявление представителя Украины в Европейском союзе Николая Точицкого в Twitter, передает со ссылкой на .

Так, украинский дипломат поздравил польского политика Витольда Ващиковского с избранием на должность председателя делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС. Точицкий добавил, что надеется на заседание комитета до конца этого года.

"Теплые поздравления Ващиковскому с избранием председателем делегации Европейского парламента в парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС. С нетерпением жду первую встречу комитета в Брюсселе в этом году. Много чего надо сделать для дальнейшего развития сотрудничества Украины и ЕС. Ваш дорогой опыт поможет на этом пути", - написал он.

Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что предоставили Украине за последние 5 лет наибольший пакет поддержки за всю историю Евросоюза. Официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис Де Гордежуела подчеркнул, что поддержка Украины со стороны ЕС была беспрецедентной.

Также писало, что в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о давлении на новую украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Новую делегацию Украины в заставляют прибыть в Страсбург.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира