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|Свитолина уступила американке на турнире в Ухане
|26.09.2019 21:30
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Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня проводила свой четвертьфинальный поединок против американки Элисон Риск на турнире в Ухане. Третья ракетка мира потерпела поражение в двух сетах, передает со ссылкой на .
Первая партия получилась для Свитолиной провальной она выиграла лишь один гейм, в то время ка Риск записала в свой актив три брейка. Как итог, победа американки со счетом 6:1.
Второй сет со стороны Элины также был очень слабым Риск смотрелась на порядок лучше, что позволило ей триумфовать со счетом 6:3.
WTA. Ухань. 1/4 финала
Элисон Риск (США) Элина Свитолина (Украина) 2:0 (6:1, 6:3)
Элисон Риск в полуфинале будет противостоять Петре Квитовой, которая на стадии 1/4 финала выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую.