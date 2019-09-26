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|Переговоры в активной стадии - Кабмин прокомментировал вероятность продолжения сотрудничества с МВФ
|26.09.2019 22:07
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Миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Украине, передает со ссылкой на .
Миссия под председательством Рона Ван Родена прибыла в 12 сентября. По расписанию продолжает встречи с членами правительства. Переговоры между Украиной и находятся в активной стадии, сообщили в Кабинете министров.
Пока действующей остается 14-месячная программа stand by. Ее разработали как переходную, чтобы помогать макроэкономической стабильности Украины в период президентских и парламентских выборов.
Миссия уже ознакомилась с планами украинского правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.
Украина планирует договориться с о 3-летней программе расширенного финансирования на $5-6 млрд.