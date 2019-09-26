Миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Украине, передает со ссылкой на .

Миссия под председательством Рона Ван Родена прибыла в 12 сентября. По расписанию продолжает встречи с членами правительства. Переговоры между Украиной и находятся в активной стадии, сообщили в Кабинете министров.

Пока действующей остается 14-месячная программа stand by. Ее разработали как переходную, чтобы помогать макроэкономической стабильности Украины в период президентских и парламентских выборов.

Миссия уже ознакомилась с планами украинского правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

Украина планирует договориться с о 3-летней программе расширенного финансирования на $5-6 млрд.

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