Предыдущий президент не хочет комментировать стенограмму разговоров его преемника Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. В то же время партия Порошенко требует появления в Верховной Раде генерального прокурора Руслана Рябошапки, передает со ссылкой на .

"Касательно скандала вокруг Зеленского и Трампа. Позиция первая: непременно, что этот скандал очень вреден для Украины.

Позиция вторая: я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Считаю, это не то дело, которым я должен заниматься.

Позиция третья: последние 5 лет мы получили беспрецедентную двухпартийную поддержку со стороны американских конгрессменов, сенаторов, президентов и народа . Необходимо для нас сохранить двустороннюю поддержку", - заявил Порошенко в Twitter.

В тоже время партия "Европейская солидарность" вызвала генпрокурора в парламент для объяснений слов Зеленского в обнародованной стенограмме.

"Отдельно отметим, что хвастовство президента Украины тем, что новый "генеральный прокурор 100% его человеком" ставит под сомнение возможность не политизированной, беспристрастной, незаангажированной работы прокуратуры и правосудия в Украине в целом", - заявили там.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Американского лидера заподозрили в давлении на украинского коллегу по делу сына своего потенциального конкурента на выборах 2020-го в Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. В нем Трамп действительно упоминает имя Байдена-младшего и якобы просит обратить внимание на его дело в Украине. На что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор (после Юрия . - Gazeta.ua) 100% "его человек", и "он посмотрит на ситуацию".

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