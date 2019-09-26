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|"Полезный идиот" - как отреагировал интернет на примирение Винника с россиянами
|26.09.2019 22:45
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Сети остро отреагировали на появление певца Олега Винника в видео россияин "за мир", которые поддерживают президента Путина и оккупацию территорий Украины, передает со ссылкой на .
Россияне сняли Винника в их флэшмобе "всеммир". Там поют, что "братья не делятся".
"Полезный идиотом стать очень легко", - пишет популярная в Facebook группа "Рагу.лі"
Пользователи не подбирали слов в отрицательной оценке Винника.
"Алег Ху*нник"
"Говнопевец, в говноклипе, поет о говномир"
"Чего только не сделаешь, чтобы попасть на сцену в Лужниках, на которой когда-то натужно пердел сам "
"В Донецк его, пусть почувствует мир бурята"
"Оно же ватноголовое. Как-то начал смотреть его интервью, долго не продержался. Оно неграмотное, недалекое и ватное"
"В него вселился кабздон?"
"Еще один голубь мира"
"Олежка, лучше пой о волчицах"
"Даже комментировать боюсь, потому что с меня лезет очень много не цензурных слов"
"Это чтобы ездить на россию, с концертами"
"Ну все. В игнор лист его"
"Всеммирний га*дон"
"Гнида пропагандистская"
"Долбо*б кацапский"
Ранее Олег Винник называл Майдан искусственным. Что тоже вызывало негативную реакцию украинских пользователей Facebook.