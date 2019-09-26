Сети остро отреагировали на появление певца Олега Винника в видео россияин "за мир", которые поддерживают президента Путина и оккупацию территорий Украины, передает со ссылкой на .

Россияне сняли Винника в их флэшмобе "всеммир". Там поют, что "братья не делятся".

"Полезный идиотом стать очень легко", - пишет популярная в Facebook группа "Рагу.лі"

Пользователи не подбирали слов в отрицательной оценке Винника.

"Алег Ху*нник"

"Говнопевец, в говноклипе, поет о говномир"

"Чего только не сделаешь, чтобы попасть на сцену в Лужниках, на которой когда-то натужно пердел сам "

"В Донецк его, пусть почувствует мир бурята"

"Оно же ватноголовое. Как-то начал смотреть его интервью, долго не продержался. Оно неграмотное, недалекое и ватное"

"В него вселился кабздон?"

"Еще один голубь мира"

"Олежка, лучше пой о волчицах"

"Даже комментировать боюсь, потому что с меня лезет очень много не цензурных слов"

"Это чтобы ездить на россию, с концертами"

"Ну все. В игнор лист его"

"Всеммирний га*дон"

"Гнида пропагандистская"

"Долбо*б кацапский"

Ранее Олег Винник называл Майдан искусственным. Что тоже вызывало негативную реакцию украинских пользователей Facebook.

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