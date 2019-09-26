26 сентября в Берлине состоялись встречи украинского режиссера Олега Сенцова с депутатами немецкого Бундестага и правозащитниками, передает со ссылкой на .

Сенцов отметил важность сохранения давления на Россию с целью освобождения всех политических заключенных Кремля, пишет Укринформ.

"Я не строю далеких планов. У меня есть цели. Одна из них - это свобода и независимость моей страны в широком смысле этого слова. Более конкретно - это освобождение наших пленных, находящихся в российских тюрьмах и на Донбассе. Это общественная работа, которой я сейчас занимаюсь, я уже не могу из него выйти, потому что жизнь меня сюда вынесло, я не могу от этого места уже отступить, потому что чувствую моральную ответственность за свою, ведь меня много говорили, меня вытащили, следовательно , я должен и должен помочь другим. Многих людей не могу подвести", - сказал Сенцов на встрече с председателем межпарламентской группы дружбы с Украиной Омид Нурипуром.

Олег Сенцов рассказал, что собирается возвращаться в кино, снимать фильмы. На круглом столе присутствовали депутаты Мануэль Саррацин и Франк Швабе.

"Олег Сенцов подчеркнул, что сейчас речь должна идти о том, чтобы освободить других политических заключенных, украинском, но также и российских", - рассказал журналистам после встречи Саррацин.

Саррацин назвал знакомство с Сенцов "очень трогательным" и вспомнил, когда он сам во время ЧМ по футболу был в России и там получил новости о его голодание.

"Я думал, что Олег умрет. Я не верил, что мы когда-то его увидим на свободе. Поэтому для меня это было очень трогательно пожать ему руку и поговорить с ним. Он излучает так много положительной энергии и так много прямолинейности, что эта встреча оставила очень глубоко впечатление", - поделился депутат.

Саррацин устроил на Красной площади одиночный пикет, держа плакат FreeSentsov.

Еще один участник встречи, депутат Франк Швабе также отметил, что это замечательно, наконец видеть людей, о которых ты слышал, знал, что они были заключенными, которые больше не за решеткой.

"Но не надо забывать, что в неволе остается еще ряд людей. Задача - чтобы и эти люди были отпущены ", - сказал Швабе и добавил, что надо сохранять давление на Россию.

Депутат также сказал, что знает, что в данный момент права человека жестко нарушаются как в пострадавшем регионе Украины, так и по отношению к тем людям, которые находятся в тюрьме.

"Я принадлежу к тем, кто желает, чтобы переговоры были интенсифицированы", - сказал политик. Он также ожидает, что агрессора будут называть агрессором, поскольку все понимают, какая страна против которой такую ​​агрессию осуществляет, это Россия, и кто является ее жертвой.

В Германию приехал украинский режиссер, которого освободили с российского заключения, Олег Сенцов. "Только что встретили Олега Сенцова в аэропорту Берлина!" - сообщил посол Украины в Берлине. "Символично, что свой первый после освобождения визит наш герой совершает именно в Германию" - написал дипломат.

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