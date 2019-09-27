Неполитические Сводки
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|Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Китае
|27.09.2019 00:20
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Даяна Ястремская проиграла в двух сетах Петре Квитовой и завершила выступления на турнире в китайском Ухане на стадии четвертьфинала, передает со ссылкой на .
Чешская соперница в целом была лучше украинки по всем ключевым показателям. Существенных провалов в каком-то отрезке матча не было. Просто Квитова сыграла сильнее.
Даяна Ястремская (Украина) Петра Квитова (Чехия, 5) 2:6, 4:6
В полуфинале Петра сыграет с победительницей пары Элина Свитолина Элиссон Риск, которые сыграют также сегодня.