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Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Китае
27.09.2019 00:20
Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Китае По теме:

Даяна Ястремская проиграла в двух сетах Петре Квитовой и завершила выступления на турнире в китайском Ухане на стадии четвертьфинала, передает со ссылкой на .

Чешская соперница в целом была лучше украинки по всем ключевым показателям. Существенных провалов в каком-то отрезке матча не было. Просто Квитова сыграла сильнее.

Даяна Ястремская (Украина) Петра Квитова (Чехия, 5) 2:6, 4:6

В полуфинале Петра сыграет с победительницей пары Элина Свитолина Элиссон Риск, которые сыграют также сегодня.







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