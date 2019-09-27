Компания Boston Dynamics начинает продажи роботов-собак SpotMini. Об этом сообщается на официальном компании, пишет со ссылкой на .

Робопес SpotMini развивает скорость до 1,6 метра в секунду. Также механизм способен работать при температурах от -20 до +45 градусов.

Робот оснащен панорамной камерой обзором в 360-градусов, также он водо- и пыленепроницаемый. Механизм способен искать утечки газа и работать в условиях и местах, куда люди добраться не могут.

Сообщается, что пока на открытый рынок SpotMini не поступит. Первых роботов компания поставит крупным строительным, энергетическим и другим компаниям.

Стоимость робота пока неизвестна, но эксперты предполагают, что он будет стоить "как новая машина".

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