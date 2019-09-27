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|США перебрасывают дополнительные военные силы в Саудовскую Аравию
|27.09.2019 03:09
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отправляют в Саудовскую Аравию 200 военнослужащих и зенитно-ракетные комплексы Patriot, передает со ссылкой на .
Переброска дополнительных сил связана с атакой беспилотников и крылатых ракет на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, ответственность за которую Вашингтон возложил на Иран. Об этом сообщает Military Times.
В Пентагоне решили отправить батарею Patriot и четыре радары Sentinel RADAR для защиты Саудовской Аравии. Военные будут сосредоточены на противовоздушной и противоракетной обороне.
"Важно отметить, что эти шаги являются демонстрацией нашей приверженности региональным партнерам, а также безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул представитель Пентагона Джон Хоффман.
В ночь на 14 сентября беспилотники совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате нападений добыча нефти в стране сократился вдвое.