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|Богдан получил звание заслуженного юриста за то, чего не было, - расследование
|27.09.2019 03:28
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан получил звание заслуженного юриста за то, чего в действительности не было. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает со ссылкой на .
Как сообщается, в ходатайстве о награждении Богдана говорится, что он принимал участие в возвращении государству незаконно приватизированного предприятия "Никопольский завод ферросплавов". Вместе с Богданом звание заслуженного юриста получили ряд других адвокатов.
"Благодаря защите группой адвокатов, под руководством, в том числе Андрея Богдана, интересов государства в лице Кабинета министров в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО "Никопольский завод ферросплавов" было возвращено государству", - говорится в ходатайстве.
Однако, олигарх опроверг информацию о том, что "Никопольский завод ферросплавов" был когда-либо национализирован. По его словам, предприятие перешло в частную собственность в 2003 году и сейчас остается частным.
"Ну, приватизировали и все, стал частным предприятием. У меня там пакет акций. И в Пинчука там есть пакет акций", - отметил .
Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан в 2013 году участвовал в переговорах премьера Николая Азарова с руководством о прекращении ассоциации с Европейским союзом. После визита в Богдан получил государственную награду.