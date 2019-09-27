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|Туск призвал помогать Украине в борьбе с "сильными и безжалостными"
|27.09.2019 04:05
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Президент Европейского Совета заявил, что международное общество должно помогать таким слабым странам, как Украина, на которых нападают сильные, передает со ссылкой на .
"Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", - сказал Туск, выступая на Генеральной ассамблее .
Президент Европейского Совета отметил, что для защиты правды мало обвинять других в пропаганде фейковых новостей.
"Честно говоря, будет довольно просто перестать врать. Сегодня очень многие политики используют ложь как постоянный метод поддержки власти", - подчеркнул он.
Туск добавил, "чтобы защитить свободу, недостаточно говорить о ней во время выступлений".
"Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы должны прекратить флиртовать с диктаторами и авторитарными режимами", - заявил президент Евросовета.
России Сергей сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Приднестровье, а Минские договоренности - с документами о федерализации. Добавил, что не станет идти навстречу, пока оккупированным территориям не предоставят "особый статус".