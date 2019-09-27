В Украине 70% товарных чеков поддельные. Люди не могут пожаловаться на ресторан или кафе, потому что получают "липовый" счет. За ним заведение в конце рабочего дня только и может, что подвести кассу, рассказал Gazeta.ua директор Союза защиты прав потребителей Максим Несмиянов, передает со ссылкой на .

"Теперь предпринимателей обяжут выдавать фискальный чек с юридическим адресом, идентификационным кодом, информацией, что и когда купили. Клиент без проблем сможет написать жалобу, если его права нарушили ", - говорит Несмиянов.

По его словам, сегодня потребители незащищенные. Предприниматели часто злоупотребляют своими правами.

"Реальный случай - человек купил смартфон, но телефон в пределах магазина продал один ФЛП, а гарантию на него - другой. Через месяц последний закрыли. В результате покупатель не может вернуть телефон за гарантийным случаем. Потребителям, которые попадают в подобные ловушки, в основном ничего не удается сделать. Их жалобу могут безрезультатно рассматривать до двух лет ", - объясняет директор Союза защиты прав потребителей.

К проверкам предприятия могут заранее подготовиться, добавляет он.

"Информация о перечне проверок с датами и адресами - открытая. Если дела совсем плохо, то можно быстро ликвидировать ФЛП, чтобы не было лишних вопросов", - резюмирует Несмиянов.

С 1 октября 2020 года потребители смогут пожаловаться на продавцов, которые не выдали или предоставили поддельный фискальный чек. Сделать это смогут люди, совершившие покупку на сумму от 850 грн. Предпринимателей заставят вернуть клиентам 100% стоимости приобретенных товаров.

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