Неполитические Сводки
|Украина планирует возобновить экономическое сотрудничество с Венгрией
|27.09.2019 06:15
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Украины Вадим Пристайко обсудил с главой Венгрии Петером Сийярто вопрос экономического сотрудничества, передает со ссылкой на .
Встреча глав Украины и Венгрии прошла 26 сентября в рамках Генеральной ассамблеи , которая проходит в .
"Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время.
"Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - сообщил Пристайко.
Напомним, ранее сообщало, что Украина договорилась об установлении дипломатических отношений с Гренадой. Сообщается, что в ближайшее время страны должны подписать соглашение о взаимной отмене визовых требований.
Также сообщалось, что Украина договорилась об отмене виз с Эквадором. Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев между стран Латинской Америки.