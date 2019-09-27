Украины Вадим Пристайко обсудил с главой Венгрии Петером Сийярто вопрос экономического сотрудничества, передает со ссылкой на .

Встреча глав Украины и Венгрии прошла 26 сентября в рамках Генеральной ассамблеи , которая проходит в .

"Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время.

"Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - сообщил Пристайко.

Напомним, ранее сообщало, что Украина договорилась об установлении дипломатических отношений с Гренадой. Сообщается, что в ближайшее время страны должны подписать соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Также сообщалось, что Украина договорилась об отмене виз с Эквадором. Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев между стран Латинской Америки.

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