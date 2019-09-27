В случае одобрения законопроекта №1210, который внесли в , отечественная горнорудная промышленность будет платить в четыре раза больше налогов. Видим, как одна олигархическая группа, получившая власть, хочет немного пощипать другую, которая эту власть потеряла.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей передает со ссылкой на .

" от этого закона точно выиграет. Потеряет финансово-промышленная группа Рината Ахметова "". Напрямую рядовые украинцы от этого не пострадают. Но это может негативно отразиться на нашем металлургическом экспорте, что в свою очередь подорвет курс гривны. Девальвация повлияет на персональные финансы граждан. Это - цепная реакция экономических последовательностей. Любые потери государства ложатся на плечи граждан", - объясняет знаток.

Президент Зеленский обещал всем равные условия, но равенство может быть разным.

"Например, одинаковые условия для всех предпринимателей независимо от вида деятельности. Может быть равенство в пределах конкретной экономической отрасли. Первого быть не должно, ведь существуют различные сферы, которые имеют свою специфику - привлечение ресурсов, степень их переработки, конкурентная ситуация на рынке. Именно следовательно государство должно играть функцию экономического регулятора. "Дикий", неконтролируемый рынок не поможет развить экономику. Государство же видит мир глобально и может мыслить стратегически. Например, направлять налоговые льготы для какой-то конкретной перспективной сферы ", - добавляет экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.

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