Поединок между чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми и претендентом на титул Теофимо Лопесом объявлен официально, передает со ссылкой на .

Победитель в первой половине 2020 года проведет поединок против чемпиона WBC, WBA, WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко.

"Это будет захватывающий поединок. Топовый проспект Лопес будет противостоять настоящему крутом ветерану Ричарду Коммi", - сказал президент "Top Rank" Тодд Дюбоф в интервью "ESPN".

Встреча Коми - Лопес состоится 14 декабря в Нью-Йорке на арене "Madison Square Garden". Ломаченко в своем последнем бою одолел Люка Кэмпбелла благодаря единоличным решением судей.

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