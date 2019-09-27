Неполитические Сводки
- Трамп заявил, что слова Зеленского доказывают его невиновность
- Половина украинцев против введения рынка земли
- Ломаченко официально получил следующего соперника
- Коломойский выигрывает он нового закона, который предлагает Зекоманда - эксперт
- Украина планирует возобновить экономическое сотрудничество с Венгрией
|Ломаченко официально получил следующего соперника
|27.09.2019 07:29
|
Поединок между чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми и претендентом на титул Теофимо Лопесом объявлен официально, передает со ссылкой на .
Победитель в первой половине 2020 года проведет поединок против чемпиона WBC, WBA, WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко.
"Это будет захватывающий поединок. Топовый проспект Лопес будет противостоять настоящему крутом ветерану Ричарду Коммi", - сказал президент "Top Rank" Тодд Дюбоф в интервью "ESPN".
Встреча Коми - Лопес состоится 14 декабря в Нью-Йорке на арене "Madison Square Garden". Ломаченко в своем последнем бою одолел Люка Кэмпбелла благодаря единоличным решением судей.