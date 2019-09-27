Около 52% украинцев против отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, передает со ссылкой на .

Одобрительно оценивают введение рынка земли 35% опрошенных, 13% затруднились ответить на вопрос. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

При этом 64% украинцев считают, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме, 26% считают, что этот вопрос должны решать президент, и Кабинет Министров. 10% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился 9 - 16 сентября 2019 по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1500 интервью, ошибка выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного призначення.Можливисть покупать землю будет в украинском физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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