Специалисты обнаружили в двух версиях популярного торрент-клиента uTorrent критическую уязвимость. По словам экспертов, она позволяет получать доступ к скачанным файлам и истории загрузок. Об этом пишет со ссылкой на .

Сообщается, что обнаружили проблемы в системе специалисты Project Zero. Как отмечают в компании, любой сайт, который посещал пользователь, может контролировать ключевые функции uTorrent.

Однако, наибольшую угрозу являют собой вредоносные страницы, благодаря которым пользователь может загрузить вредоносное ПО в папку автозагрузки Windows.

Как отмечают разработчики uTorrent, к настоящему моменту уязвимость исправлена в бета-версии программы. Однако доступна она станет лишь через несколько дней.

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