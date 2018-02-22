В Харькове задержали угонщиков автомобилей - 21-летнего россиянина и 27-летнего местного жителя. Злоумышленники специализировались исключительно на автомобилях марки Lexus,передает со ссылкой на .

В течение последних нескольких месяцев они угнали 5 автомобилей. Общая сумма ущерба составляет $150 тыс. Об этом сообщает начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

"В течение нескольких месяцев оперативники следили за злоумышленниками. Они угоняли автомобили на территории Харькова и области, после чего требовали у владельцев деньги за их возвращение. Во время совершения преступлений мужчины постоянно меняли абонентские номера. Для угона автомобилей злоумышленники имели устройства для отпирания замков дверей транспортных средств, алгоритмические "кодграберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало им возможность полностью контролировать и управлять автомобилем", - сообщил Бех.

Во время совершения преступлений злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации, приобретенные через Интернет. Для беспрепятственного проезда по улицам города, они пользовались номерами прикрытия, заказывали через специальную клиентскую программу - Internet Messenger.

Похищенные машины злоумышленники прятали в арендованном гараже. Задержанные подозреваются в совершении 5 преступлений. Все автомобили найдены и возвращены владельцам.

По фактам похищения открыто уголовное производство. Задержанным суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога 140 тыс грн. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Национальная полиция разоблачила мощное преступную группировку в сфере угона авто в Украине. Похищали только элитный транспорт.

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