Состоялись четвертьфинальные матчи хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

В полуфинал вышли Олимпийские атлеты из России, Чехия, Канада и Германия,передает со ссылкой на .

Главная сенсация произошла в матче Швеция - Германия. В первом периоде немцы шокировали шведов двумя шайбами. И долгое время им удавалось сохранять свои ворота "на замке". Но в третьем периоде шведам все же удалось подобрать ключ к воротам Дэнни Аус Ден Биркена. Но тут же немцы забросили третью шайбу. Оставалось играть 10 минут и шведам удалось удалось сравнять счет. А в овертайме Патрик Раймер принес Германии победу.

Чехия вырвала победу у . Основное время матча закончилось вничью, а в серии буллитов удачливее оказались чехи.

Не без проблем Канада переиграла Финляндию. Единственную шайбу в матче забросил Максим Норо на первой минуте третьего периода.

И только у Олимпийских атлетов из России не было проблем с Норвегией.

ОЛИМПИАДА 2018

Хоккейный турнир. 1/4 финала

ЧЕХИЯ - - 3:2 Б

ОАР - НОРВЕГИЯ - 6:1

КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ - 1:0

ШВЕЦИЯ - ГЕРМАНИЯ - 2:3 ОТ

Ранее в женском турнире сборная Финляндии обыграла россиянок в матче за третье место.

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