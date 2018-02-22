|Олимпиада-2018. Хоккейные четвертьфиналы закончились мегасенсацией
|22.02.2018 01:30
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Состоялись четвертьфинальные матчи хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
В полуфинал вышли Олимпийские атлеты из России, Чехия, Канада и Германия,передает со ссылкой на .
Главная сенсация произошла в матче Швеция - Германия. В первом периоде немцы шокировали шведов двумя шайбами. И долгое время им удавалось сохранять свои ворота "на замке". Но в третьем периоде шведам все же удалось подобрать ключ к воротам Дэнни Аус Ден Биркена. Но тут же немцы забросили третью шайбу. Оставалось играть 10 минут и шведам удалось удалось сравнять счет. А в овертайме Патрик Раймер принес Германии победу.
Чехия вырвала победу у . Основное время матча закончилось вничью, а в серии буллитов удачливее оказались чехи.
Не без проблем Канада переиграла Финляндию. Единственную шайбу в матче забросил Максим Норо на первой минуте третьего периода.
И только у Олимпийских атлетов из России не было проблем с Норвегией.
ОЛИМПИАДА 2018
Хоккейный турнир. 1/4 финала
ЧЕХИЯ - - 3:2 Б
ОАР - НОРВЕГИЯ - 6:1
КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ - 1:0
ШВЕЦИЯ - ГЕРМАНИЯ - 2:3 ОТ
Ранее в женском турнире сборная Финляндии обыграла россиянок в матче за третье место.