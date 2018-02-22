Полиция Закарпатья, которая расследует поджог дома Общества венгерской культуры Закарпатья, считает причастными двух поляков - членов радикальной организации "Фаланга".

Это стало известно из решений следственных судей Ужгородского горрайонного суда, передает со ссылкой на .

Под подозрением Андриан Марглевський и Томаш Рафал Шимковяк.

Известно, что 4 февраля 2018 в 4:20 часов, два человека бросили "коктейль Молотова" в фасад здания Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) в Ужгороде по адресу Православная Набережная, 5. Удостоверившись в поджоге дома, они скрылись с места происшествия. Пожар вскоре потушили. Также на фасаде дома следователи обнаружили нарисованную нацистскую свастику.

В тот же день открыли уголовное производство за действиями, что "направлены на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан", а также совершение "умышленного уничтожения или повреждение чужого имущества, причинившее убыток в крупных размерах " путем поджога.

14 февраля председатель Закарпатской заявил в присутствии руководства генконсульства Венгрии в Ужгороде и руководства ОВКЗ, что личности виновных в преступлении лиц установлен. Ими оказались "двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза", которые приехали в Украину через пункт пропуска "Ужгород" на словацко-украинской границе.

После попытки поджога офиса ОВКЗ, они выехали из Украины утром, через тот же пункт-пропуска. На сегодня, эти лица еще не объявлены в розыск.

В Польше политики слишком много внимания уделяют истории Украины, считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Так он прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкий, который сравнил гетмана Богдана Хмельницкого с Адольфом Гитлером.

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