Воздвижение Креста Господня - великий двунадесятый церковный праздник, который имеет полное название - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, пишет со ссылкой на .

Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября. За несколько веков сложились традиции этого праздника, о нем известно множество пословиц и поговорок, с ним также связано множество примет и поверий. А далее подробно, что можно и что категорически не стоит делать в праздник – Воздвижение Креста Господня.

Воздвижение Креста Господня: что нужно делать женщинам в праздник

В день Крестовоздвижения по традиции положено совершать Всенощное бдение и Литургию. Но сейчас всю ночь редко где служат, следовательно центральным становится праздничное Богослужение накануне праздника - бдение.

Воздвижение - это Господский (посвященный Господу Иисусу Христу) двунадесятый праздник. Поэтому его служба не соединяется ни с какой другой службой. Например, память Иоанна Златоуста переносится на другой день.

На Воздвижение надо соблюдать строгий пост - нельзя есть ни мясные, ни молочные продукты, даже если праздник приходится на воскресенье. В народе существовали пословицы: "Кто на Воздвижение постится – тому семь грехов простится" или "Кто на Воздвижение не постится, на того семь грехов воздвигнется".

Соответственно на праздничный стол подавались только постные блюда, которые хозяйки чаще только готовили из капусты нового урожая - тушили, жарили, пекли пироги, делали разнообразные салаты. Поэтому этот день в народе также называли "Капустницей".

Дом нужно окропить освященной в церкви водой - это поможет не только защитить жилище от нечистой силы, но и оградить его от людей с дурными помыслами.

В этот день, увидев птиц, отлетающих на юг, можно загадать заветное желание, которое, как считают в народе, непременно исполнится.

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