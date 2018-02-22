В Сети были опубликованы "живые" снимки будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S9. Об этом пишет . Официальная премьера гаджета ожидается в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне 25 февраля.

Снимки подтверждают все те слухи, которые появились ранее. В частности - сканер отпечатков пальцев непосредственно под камерой смартфона, а также узкие рамки и корпус, как у предшественника, пишет со ссылкой на .

По части "начинки" известно, что смартфон получит топовый процессор Snapdragon 845 либо Exynos 9810, в зависимости от рынка сбыта.

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