В Запорожье случайные перехожие нашли окровавленный пакет с головой свиньи на проспекте Металлургов.

Шокированные свидетели сразу же вызвали полицейский патруль,передает со ссылкой на .

Находку обнаружили у входа в парк. Когда женщина раскрыла пакет, то увидела, что к пасти свиньи скотчем примотана граната. Вызванные взрывотехники и следователи выяснили, что граната пуста.

В селе Ковалевка Николаевского района Николаевской области свиньи съели своего хозяина. Растерзанное тело 80-летнего пенсионера было обнаружено на территории его домовладения. Туловище без головы, рук и внутренних органов обнаружили соседи, которые забили тревогу в связи с длительным отсутствием одинокого пенсионера и пришли к нему домой.

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