Реброва уже четыре раза увольняли из "Аль-Ахли" По теме: Бывшего тренера киевского "" Сергея Реброва четырежды хотели уволить из "Аль-Ахли". Об этом рассказал тренер передает со ссылкой на . По его словам, фанаты и пресса в Саудовской Аравии очень требовательны. "Тут самые требовательные болельщики и журналисты. В СМИ меня увольняли, кажется, уже четыре раза. После каждой осечки начинают поднимать эту тему. Так что с требованиями здесь все в порядке. В элитной лиге выступает 14 клубов с начала сезона тренеров не меняли только в двух, а в некоторых делали это уже по два раза. Все зависит от руководителей. Если они видят перспективы развития команды, то с пониманием относятся к некоторым перебоям с результатами", - рассказал Ребров. Нещодавно "Аль-Ахли" под руководством Сергея Реброва возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии.











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