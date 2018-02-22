|Убитую мать мужчина закопал во дворе
|22.02.2018 03:59
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В селе Гогино Великобурлукского района Харьковской области задержали 34-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве 73-летней матери, тело которой он потом закопал во дворе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области."20 февраля полицию поступило сообщение о семейной ссоре между матерью и сыном. В домовладении работники полиции обнаружили следы расправы над 73-летней женщиной. Полицейские выяснили, что накануне трагедии между злоумышленником и его матерью возникла ссора. О конфликте, а также о том, что сын угрожал ей физической расправой, женщина сообщила своей подруге. На следующий день она позвонила знакомой, однако трубку взял сын погибшей. Злоумышленник заверил женщину, что его мать уехала в Харьков по делам. Однако она ему не поверила и сообщила о происшествии в полицию", - сообщили правоохранители.
Мужчина забил мать до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе,передает со ссылкой на .По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
В Кременчуге полицейские нашли мертвую 66-летнюю женщину в закрытой квартире. Смерть наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. 30-летний сын потерпевшей - прежний работник Кременчугской местной прокуратуры - свою вину признал.