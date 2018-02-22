В селе Гогино Великобурлукского района Харьковской области задержали 34-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве 73-летней матери, тело которой он потом закопал во дворе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Мужчина забил мать до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе,передает со ссылкой на .

В Кременчуге полицейские нашли мертвую 66-летнюю женщину в закрытой квартире. Смерть наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. 30-летний сын потерпевшей - прежний работник Кременчугской местной прокуратуры - свою вину признал.

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