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Убитую мать мужчина закопал во дворе
22.02.2018 03:59
Убитую мать мужчина закопал во дворе По теме:

В селе Гогино Великобурлукского района Харьковской области задержали 34-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве 73-летней матери, тело которой он потом закопал во дворе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"20 февраля полицию поступило сообщение о семейной ссоре между матерью и сыном. В домовладении работники полиции обнаружили следы расправы над 73-летней женщиной. Полицейские выяснили, что накануне трагедии между злоумышленником и его матерью возникла ссора. О конфликте, а также о том, что сын угрожал ей физической расправой, женщина сообщила своей подруге. На следующий день она позвонила знакомой, однако трубку взял сын погибшей. Злоумышленник заверил женщину, что его мать уехала в Харьков по делам. Однако она ему не поверила и сообщила о происшествии в полицию", - сообщили правоохранители.

Мужчина забил мать до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе,передает со ссылкой на .

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

В Кременчуге полицейские нашли мертвую 66-летнюю женщину в закрытой квартире. Смерть наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. 30-летний сын потерпевшей - прежний работник Кременчугской местной прокуратуры - свою вину признал.







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