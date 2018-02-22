|По цене iPhone X: названа стоимость флагмана Sony
|22.02.2018 04:15
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В Сети были опубликованы некоторые характеристики и стоимость будущего флагманского смартфона Xperia XZ2, а также более бюджетного гаджета - XZ2 Compact. Топовый гаджет оценили в сумму чуть менее тысячи долларов. Об этом пишет со ссылкой на .
При этом известно, что новинка будет базироваться на процессоре Snapdragon 845, получит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.
Из других известных характеристик - дисплей 5,7 дюйма и отсутствие классического разъема для наушников 3,5 мм.
Что касается второго гаджета XZ2 Compact, то у него диагональ дисплея составит 5 дюймов. При этом оба смартфона производитель позиционирует, как музыкальные.
Если стоимость старшей модели будет составлять около тысячи долларов, то младшей - около 740 долларов.