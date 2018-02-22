В Ровно на ул. Соборной 21 февраля около 5.00 произошла смертельная авария,передает со ссылкой на .

24-летний ровнянин, водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь из центра города, въехал в здание банка, в результате чего транспортное средство зажало между помещением и деревом, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"В результате столкновения водитель, который микроавтобусом перевозил хлеб, погиб на месте. Его тело из искореженного авто доставали спасатели", - сообщили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства .

Смертельная авария произошла в на перекрестке улиц Алишера Навои и бульвара Перова. Столкнулись автомобили и . В сработали все подушки безопасности, но поскольку водитель был не пристегнут, то получил травмы и был госпитализирован. Водитель от полученных травм погиб на месте аварии.

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