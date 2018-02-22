21 февраля 2014 года женская сборная Украины по биатлону победила в эстафете на Олимпийских Играх в Сочи.

Начинала гонку 28-летняя Вита Семеренко. Она стреляла без промахов и передала эстафету третьей, уступая лидерам - итальянкам 7 секунд. Россиянкам Вита проиграла 0,1 секунды,передает со ссылкой на .

Второй побежала 23-летняя Юлия Джима. Киевлянка отлично провела стрельбу и продемонстрировала невероятную скорость. Конкурентки отстали, а Юля первой передала эстафету 28-летней Валентине Семеренко, имея около 30 секунд преимущества.

Пидгрушная из шести патронов закрыла 5 мишеней на стрельбе лежа. Но отлично провела стойку - пять из пяти

Валентина едва не потеряла лидерство. После первой стрельбы лежа ее преимущество на дистанции достигала 47 секунд. Но на стойке Валя залихорадило. Три промаха. Однако дополнительными патронами украинка закрыла все мишени и ушла из стрельбища, имея 23 секунды преимущества над россиянками и 27 - над норвежками.

Последний этап бежала капитан команды 27-летняя Елена Пидгрушная. Елена из шести патронов закрыла 5 мишеней на стрельбе лежа. Но отлично провела стойку - 5 из 5-ти. Ее преимущество над Ольгой Вилухина составляла 11 секунд. Но в дальнейшем Тернополя только увеличила отрыв над преследователями и финишировала первой.

Вторыми были россиянки, третьими норвежки.

Впоследствии россиянок дисквалифицировали за допинг. Серебро вручили Норвегии, бронзу чешкам.

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