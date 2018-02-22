В Днепре патрульным полицейским удалось уговорить женщину не совершать самоубийство.

Женщину сидела на краешке железной арки пешеходного моста до Монастырского острова. О ней в полицию сообщили очевидцы,передает со ссылкой на .

Экипаж патрульных прибыл на место происшествия: пока один из полицейских вызвал скорую помощь и спасателей, другой - Денис Махнач - полез к женщине вверх, где общался с ней более получаса.

"Женщина реагировала спокойно. На вопрос, почему она здесь находится, сначала сказала, что хотела полюбоваться видом. Впрочем, потом женщина призналась, что у нее в семье проблемы. Я начал отвлекать ее и уговаривать спустись вниз", - рассказал патрульный.

Патрульном удалось убедить женщину спуститься. Далее она охотно поехала с полицейскими в участок для выяснения всех обстоятельств происшествия, отмечается в сообщении.

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