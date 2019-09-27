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|27.09.2019 08:42
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Граждане Украины получат возможность без виз ездить в Гренаду, а также в Сент-Винсент и Гренадины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает со ссылкой на .
Так, между Украиной и этими странами, которые находятся в Карибском море, были установлены дипломатические отношения.
Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Гренады – Вадим Пристайко и Питер Чарлз Дэвид соответственно – подписали совместное коммюнике.
Министры также договорились о подписании в скором времени соглашения об отмене визовых требований.
Помимо этого, Пристайко на полях Генассамблеи подписал похожее коммюнике с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсальвесом.
«Стороны отметили, что установление дипломатических отношений будет помогать активизации двустороннего политического диалога, торгово-инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере образования», – отметили в украинском .
Гренада – это островное государство вулканического происхождения в Карибском море. В его состав входят некоторые острова из группы Наветренных Антильских островов – собственно Гренада и южная часть островов Гренадины, крупнейший из которых – Кариока.
Сент-Винсент и Гренада – это независимое государство в группе Наветренных островов, входящих в состав Малых Антильских островов. Состоит эта страна из относительно большого острова Сент-Винсент и около 32 мелких островов, которые входят в группу Северные Гренадины, а также рифов Тобаго.