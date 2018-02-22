Тернопольский священник, отец Василий, проводит вечерние и утренние молитвы через трансляции в Instagram

Информация об этом содержится на странице в Facebook Парафии УГКЦ поселка Скала-Подольская.

Отец Василий, по воскресеньям и праздникам проводит чтения молитв и благословения в Instagram, к прямой трансляции священника может присоединиться любой желающий,передает со ссылкой на .

"Если люди просыпаются утром и первым их шагом является открытие Instagram, чтобы посмотреть кто там лайкнул и бросил новенького - я предлагаю, по совести, духовную альтернативу - провести вместе со мной утреннюю молитву в прямой трансляции и впоследствии в записи на 24 часа" , - отмечает отец.

Сейчас священник имеет 519 читателей своего аккаунта, где рассказывает о жизни парафии и делится остроумными картинками.

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