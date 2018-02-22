Украинцам, которые не легально работают в ЕС грозит штраф и депортация. Кроме того, действует запрет на въезд в страны ЕС на срок от одного до пяти лет.

"Точное количество депортированных украинцев неизвестна. Далеко не все случаи имеют огласку. О других не сообщают представители властей стран, которые депортируют украинцев", - заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник,передает со ссылкой на .

Он отметил, что в странах ЕС к нарушениям, связанным с нелегальным трудоустройством, стали уделять больше внимания. В то же время все больше украинцев едут работать в страны Восточной Европы.

"Проблема в том, что украинцы привыкли работать нелегально. Они не понимают преимуществ официального трудоустройства. Нелегальная работа запрещена в ЕС, кстати как и в Украине. Но тут на это закрывают глаза", - подытожил Воскобойник.

Работники пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Там нелегально работали 134 иностранцев. Из них 126 граждан Украины, 8 граждан Беларуси. Владельцы агентства могут ожидать штрафа в размере до 30 тыс. Злотых (около 240 тыс. Грн). Нелегально трудоустроены украинцы и белорусы будут вынуждены покинуть территорию Польши.

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