Колебания курса гривни по отношению к так называемым твердым валютам - это не, что иное как спекуляции. Их осуществляют банки, владельцы которых имеют доступ к закрытой первичной информации о ежедневных намерениях и действиях на межбанковском валютном рынке, рассказал экономист Андрей .

Он отметил, что курс валют практически ежедневно меняется на десятки копеек. Таким образом, проинформированы о действиях зарабатывают на этих колебаниях сотни миллионов гривен,передает со ссылкой на .

"Общая тенденция восстановления искусственной девальвации гривни была запланирована правительством и . Они анонсировали это в госбюджете 2018 года. Заложили среднегодовой курс доллара на уровне 29,3 гривен. На конец года - 30,1 гривен. Правительство и будут следовать собственной стратегии. Правда будут иметь место колебания по укреплению гривны на несколько копеек. Однако к концу 2018 курс будет минимум 30 гривен за доллар", - отметил Андрей .

По словам экономиста, в Украине уже 2 года нет никаких финансовых причин для девальвации гривны.

"На курс любой денежной единицы в первую очередь влияет валютный баланс. Он формируется экспортом и импортом страны. Также зависит от прямых финансовых валютных операций. В Украине относительно сбалансированная экспортная и импортная торговля. Кроме того, за последние 3 года страна получила невиданную ранее внешнюю валютную поддержку. Так, увеличил программу по $ 12,5 до $ 17,5 миллиардов. Украина получила поддержку от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка. Кроме того, ЕС начал оказывать финансовую макроэкономическую помощь. По официальным данным в Украине в среднем в год поступает $ 10 миллиардов от заробитчан. В то же время правительство десятки стран поддерживают Украину как единое государство, которое останавливает российскую агрессию", - отметил Андрей .

Он добавил, что за счет девальвации гривны правительство наполняет государственный и местные бюджеты. Также удается удовлетворять аппетиты главных экспортеров, которые являются политическими группами Украины.

"Это легкая дорога для власти, но тяжелая для граждан Украины, малого и среднего бизнеса", подытожил экономист.

Украина получит $1,9 млрд транша от в текущем году, считают в международном рейтинговом агентстве Ratings. В агентстве подчеркивают, что постоянное взаимодействие с важно для обеспечения доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах.

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