Так как сегодня вы ощущаете желание приложить максимум усилий для достижения своей цели, то первую половину дня лучше потратить на целенаправленные действия, способные приблизить исполнение мечты. Ближе к вечеру возникнет потребность в общении, пишет со ссылкой на .

Овен

Вы будете склонны прислушиваться к чужим советам в отношении своего здоровья. Действительно, это экономит время и нервы на стояние в очереди к врачам. Однако следует быть осторожнее. Не все средства, которые помогли другим, подходят для вас. Вам будут полезны умеренные физические нагрузки.

Телец

Вероятно, сегодня не обойдется без неприятностей и превратностей судьбы. И самым, пожалуй, болезненным ударом может оказаться предательство, причем подножку вам подставит человек, на которого вы рассчитывали. Постарайтесь не реагировать на мелкие обиды и не мстить, это еще никому не принесло пользы. Найдите в себе силы простить обидчика и извиниться самому. Рекомендуется посещение храма.

Близнецы

Вполне вероятно изменение цели, общей ориентации бизнеса, которое пройдет довольно болезненно, но впоследствии даст неплохой результат. Деловые люди, родившиеся под этим Знаком, могут начать реорганизацию своего дела. Для достижения своих профессиональных целей не стесняйтесь использовать связи с вышестоящими инстанциями.

Рак

Возможно, существует кто-то, кто на вас обижен и лелеет планы мести. Вот именно сейчас он и постарается нанести удар, коварным образом подмочив вашу репутацию, например, разболтает вашу тайну, раскроет ваши планы. Вряд ли вам по силам это предотвратить. Единственное, что вы можете сделать, — спокойно отнестись к произошедшему, проигнорировать ситуацию.

Лев

Сегодня резко активизируются игроки, брачные аферисты и прочие любители приключений. Они могут ввести в заблуждение многих Львов. Главное — не принимать скоропалительных решений и гнать тех, кто сулит вам легкие деньги. Если же вы сдержитесь, то через несколько дней удача будет с вами.

Дева

Серый день, не предвещающий ярких событий. Конечно, нельзя сказать, что вы окажетесь лишенными радостей, но они будут гораздо бледнее, чем пережитые в предыдущие дни. Очень важно не распыляться, сконцентрироваться на главном и не просить у судьбы сразу всех благ.

Весы

Перемены, которые будут происходить в это время в обществе, внесут дополнительные осложнения в жизнь многих Весов. Однако во второй половине дня многие исправят положение и очень успешно займутся делами. Вам следует больше думать о собственных прибылях, чем об отстаивании своих взглядов и убеждений. Сдерживайте свое желание покрасоваться.

Скорпион

Во второй половине дня могут быть пересмотрены многие договоры и соглашения, а некоторые прошлые обязательства аннулированы. Вам можно сильно не беспокоиться за свои доходы, так как найдутся источники, которые их пополнят.

Стрелец

Не исключено, что нестабильная общественно-политическая ситуация и ряд перемен затронут личные интересы Стрельцов. Многие будут вынуждены сменить место жительства, поменять свое окружение. Вы должны максимально обезопасить себя, создав надежный «тыл» и священный запас.

Козерог

Многие Козери сегодня окажутся перед выбором между своими желаниями, устремлениями и необходимостью выполнять ряд обязанностей, связанных с требованиями окружающих. Хотя вы и не слишком расположены к быту, но все же ради обеспечения хотя бы элементарных удобств и порядка в доме постарайтесь взаимодействовать с супругом в хозяйственных вопросах.

Водолей

Это день творческого подъема и расширения круга общения у многих Водолеев, следовательно в целом его можно назвать благополучным и успешным. Очень важно, чтобы вы почувствовали уверенность в своих силах, ощутили готовность действовать и знали, в каком направлении надо двигаться.

Рыбы

Позитивные моменты, появившиеся сегодня, могут оказаться теми счастливыми маяками судьбы, которые способны уберечь от крупных неприятностей и проблем. Прежде чем что-то предпринять, нужно все хорошенько продумать.

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