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|Кто не успеет до 2020 года - опоздает: новые правила выхода на пенсию
|27.09.2019 09:19
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В Украине в 2020-м на пенсию смогут выйти в 60 лет только те украинцы, которые заработают как минимум 27 лет стажа.
Ппри этом вовсе без пенсии останутся те, у кого не будет 15 лет стажа, пишет со ссылкой на .
Для примера: украинцу исполняется 60 лет, но при этом у него есть только 24 года стажа. Чтобы выйти на пенсию "вовремя", нужно иметь в 2019-м как минимум 26 лет, а в 2020-м - 27 лет. За оставшиеся менее полугода доработать не получится, следовательно есть два выхода. Либо выйти на пенсию в 63 года (те, кто в 2019-м выходят на заслуженный отдых и имеют от 16 до 26 лет стажа, получат пенсию на три года позже), либо докупить стаж.
Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:
Кто выйдет на пенсию в 63 года:
Кто выйдет на пенсию в 65 лет: