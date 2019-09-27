Чем удивит погода в конце сентября?

Как рассказала «» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится, передает .

В пятницу, 27 сентября, скорость ветра не превысит 10 метров в секунду, дождь ожидается в южных областях и Крыму. Днем на западе, севере и востоке страны столбики термометров покажут 17—19 градусов тепла, а на юге ожидается 16—18 градусов.

В субботу, 28 сентября, дождь кое-где пройдет на западе Украины. Днем — небольшой ветер, до 8 метров в секунду. На западе ночью 8—10 градусов тепла, на востоке — не более 7 градусов. Днем на юге воздух прогреется до плюс 22, а на севере страны будет не более 19 градусов тепла.

В воскресенье, 29 сентября, задождит на востоке, севере, в центре и местами на западе. Будет ветрено, до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха на севере поднимется до 17—19 тепла, а на юге и в Закарпатской области воздух прогреется до 22 градусов.

В понедельник, 30 сентября, небольшой дождь ожидается кое-где на западе. Ветер усилится, возможны порывы до 12 метров в секунду. Днем на юге Украины столбики термометров поднимутся до отметки 21—22 градуса тепла, а в Николаевской области они достигнут плюс 24, на западе, а местами и на востоке, ожидается 18—20 градусов тепла.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, конец сентября принесет похолодание и дожди.

"Третья декада сентября начнется с похолодания и дождей, вероятно, сильных, — рассказал народный синоптик. — Правда, в последние дни сентября столбики термометров, постепенно начнут подниматься. Но это потепление будет сопровождаться дождями".

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