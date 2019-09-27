Государственный "" предложил украинцам собирать деньги на ремонты в школах и на подарки ко дню рождения зауча через его мобильное приложение.

Такая реклама появилась на Facebook-странице банка, пишет со ссылкой на .

"" объяснил, что родительские собрания в школе собственно и называются так, потому что на них собирают деньги.

"Не хочется вмешиваться в вековые школьные традиции, но мы это сделаем. Теперь платить за обучение, делать переводы на ремонт, на день рождения завуча, новые учебники и что-либо другое можно с мобильным приложением Ощад24/7", - говорилось в рекламе банка.

Такое сообщение вызвало возмущение в соцсети. Пользователи назвали такую ​​рекламу госбанка "стыдом" и "поддержкой коррупции и поборов", а сам банк "государственным коррупционным банком". Также спрашивали, не предложит ли банк услугу по быстрому переводу взяток.

Впоследствии скандальную рекламу удалили с Facebook.

Но пользователи соцсети оставили сообщения относительно рекламы на странице председателя правления банка Андрея Пышного.

После этого на сообщение отреагировал работник банка Дмитрий Лысенко. Но вместо извиниться, он написал, что речь в посте шла о ежемесячной оплате за обучение в частных школах.

"Добрый день. Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос. Целью поста было подчеркнуть удобство проведения платежей онлайн. Действительно, за частные школы нужно платить ежемесячно. Мы поняли, что текст может быть трактован неоднозначно. В связи с этим приняли решение удалить пост", - пояснил скандальную рекламу Лысенко.

Однако сотруднику банка напомнили, что в частных школах не собираются на ремонт и предложили назвать приложение "Взятка24".

Представитель "Ощадбанка" Юлия Евтушенко в комментарии УП назвала рекламу "не очень удачным сообщением".

"Как вы уже сказали, есть скриншоты и есть комментарии моих коллег о том, что, вероятно, при сотрудничестве с СММ-агентством создали какое-то не очень удачное сообщение и не очень понятное, следовательно мы его удалили", - сказала Евтушенко.

Чуть позже она прислала сообщение с извинениями.

"Мы считаем необходимым извиниться за пост относительно онлайн переводов, который был по-разному трактован и вызвал обсуждение. Целью поста было подчеркнуть удобство проведения платежей онлайн. Любые платежи более удобны и контролируемы, когда проходят в безналичной форме. Только об этом должна была быть коммуникация. Согласны, что пример платежей, который был использован в промо-тексте, является неприемлемым. Мы приносим извинения и уже удалили этот пост", - написала Евтушенко.

Никаких сообщений с реакцией на скандальную рекламу на Facebook-странице и на сайте банка по состоянию на 15:30 опубликовано не было.

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