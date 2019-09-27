После одного из брифингов спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова попросили рассказать и показать свои дома и квартиры.

"Мне делают довольно много предложений от СМИ показать жилье, — с улыбкой ответил Разумков. — В декларации все указано. В гости к себе не зову. Но вы можете найти дома и сфотографировать, это не проблема. Рассказывать о своих активах у меня просто нет времени. Вы видите, сколько работы, живем в режиме 24/7".

"" последовали совету спикера, а параллельно мы решили выяснить, как выглядит дом главы Офиса президента Андрея Богдана, которого уже называют одним из самых влиятельных людей в стране, передает .

Декларативные заявления

Согласно декларации о доходах, Разумков и его семья — обладатели немалого количества квадратных метров. Сам спикер владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 "квадратов" на Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе столицы. У Разумкова есть также 500 кв. м земли в селе Здоровка Васильковского района Киевской области. Там же у него и квартира площадью 232,5 кв. м, еще одна — в (75 кв. м) и еще одна — в равных частях с мамой, актрисой Натальей Кудрей (165,55 кв. м).

Не осталась без своего угла и жена спикера Юлия Чайка. У нее две небольшие квартиры в столице ( 44,5 и 55,2 кв. м), часть квартиры в Николаеве площадью 73 кв. м, а также дом в 490 кв. м.

Столь большое количество недвижимости объясняется прошлым Дмитрия Разумкова: политтехнолог, согласно декларации за прошлый год, являлся также конечным бенефициаром трех предприятий — "Интеринвест XXI век", "Украинская консалтинговая группа" и "Ломбард "ПРО100КРЕДИТ". А Юлии Чайке принадлежит компания "Бизнесинвестбуд".

Озеро и Tesla во дворе

Отправляемся на Софиевскую Борщаговку, на улицу Толстого. За забором виднеется большой двухэтажный особняк благородного голубого цвета. Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли — 642,5 тыс. грн.

Звоним в переговорное устройство, чтобы поинтересоваться, дома ли хозяин или кто-либо из членов его семьи. Калитку открывает мужчина средних лет, похожий на охранника.

"Дмитрий Разумков дома или кто-либо из его семьи?" — спрашиваем мы. Мужчина отрезает: "Извините". И закрывает калитку.

Однако квадрокоптер все же позволяет заглянуть за высокую ограду. Но слишком углубиться в территорию дрону не удается: этот участок попадает в так называемую зону отсутствия сигнала для квадрокоптеров из-за близости аэропорта "".

Следующий пункт — село Здоровка Васильковского района Киевской области, в 40 км от столицы. Здесь находится второй по величине объект недвижимости, которым владеет Разумков. 232,5 кв. м — это двухэтажный дом на два подъезда, который разделен пополам на две семьи. Между двумя частями тоненький забор. Но, согласно выписке из госреестра прав на недвижимое имущество, официально это все именуется "квартирой".

Дом Разумкова

Зарегистрировал эту недвижимость Разумков в 2009 году. Ее стоимость на тот момент составляла 648,5 тыс. грн, а значит по старому курсу — около $80 тыс. Рядом с домом — большое озеро. За забором видим Х5 черного цвета и новенькое авто Tesla серого цвета без номеров. На сайте продажи новых электромобилей цена подобной машины — около $75 тыс. Однако в декларации у спикера совсем другие авто: Land Cruiser 200 2013 г. в., 6 2014 г. в. и Camry 2012 г. в. А на супругу спикера записаны две машины: Q7 2008 г. в. и Caddy 2011 г. в.

Сосед Разумкова по второй половине дома, назвавшийся Славиком, оказывается на месте.

"Живу рядом с Разумковым уже несколько лет. Недавно видел его здесь. Дмитрий — порядочный, хороший человек, отец двоих детей (сыновья Александр и Алексей. — Ред.)", — рассказывает Славик.

Интересуемся, видел ли он здесь президента Владимира Зеленского, Андрея Богдана или еще кого-нибудь из власти. "Не комментирую", — улыбаясь, заканчивает разговор Славик и уезжает на своем авто.

У Богдана площадка для вечеринок

В отличие от спикера, глава Офиса президента не подает декларацию о доходах. Андрей Богдан, как и все сотрудники ОП, не являются государственными служащими, что позволяет им избежать обязательного финансового "стриптиза". "Вести" сделали выписку из госреестра только имущества, которое записано на Богдана. Как выяснилось, в прошлом адвокат олигарха Игоря Коломойского владеет особняком в поселке Козин Обуховского района Киевской области, где находится также дом экс-президента Петра Порошенко. Площадь коттеджа Богдана составляет 560 кв. м.

"Вести" отправились в знаменитый Козин, где обитает почти вся украинская элита. Двухэтажный особняк Андрея Богдана расположился в жилом комплексе "Пейзажный". Он напоминает дома в голландском или бельгийском стиле с ровной крышей, на которой находится релакс-зона с площадкой для вечеринок и дискотек.

Дом Богдана в Козине, где живет также Петр Порошенко

"Андрея Иосифовича нет дома, если он захочет, он вам покажет дом", — говорит охранник у ворот. Кто еще живет в огромном доме, кроме самого главы Офиса президента, он не отвечает.

Согласно выписке из госреестра, Богдан также владеет офисной недвижимостью в столице. На Днепровской набережной в одной из новостроек ему принадлежит 650 кв. м нежилых помещений, которые он сдает в аренду. Администрация жилкомплекса приглашает нас внутрь без фотокорреспондента. Управляющий говорит сперва, что не знает жильца по имени Андрей Богдан, а потом вспоминает вдруг: да, именно Богдан — обладатель нежилых помещений в доме и сдал их в аренду, но эти офисы управляющий не показывает.

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