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|Маленький ребенок страшно погиб под Львовом в авто: детали трагедии
|27.09.2019 11:10
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Полиция устанавливает обстоятельства гибели на Львовщине четырехлетнего мальчика, оставленного родителями без присмотра в автомобиле.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает со ссылкой на .
В четверг, 26 сентября, в Мостискую городскую больницу был доставлен 4-летний житель одного из сел района без признаков жизни. Об этом случае медики сразу сообщили местное отделение полиции.
По предварительной информации, родители ребенка работали в поле, когда он без присмотра находился в автомобиле "Фольксваген". Несчастье произошло из-за того, что мальчик просунул голову в окно машины и задохнулся.
В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.