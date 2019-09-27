Полиция устанавливает обстоятельства гибели на Львовщине четырехлетнего мальчика, оставленного родителями без присмотра в автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает со ссылкой на .

В четверг, 26 сентября, в Мостискую городскую больницу был доставлен 4-летний житель одного из сел района без признаков жизни. Об этом случае медики сразу сообщили местное отделение полиции.

По предварительной информации, родители ребенка работали в поле, когда он без присмотра находился в автомобиле "Фольксваген". Несчастье произошло из-за того, что мальчик просунул голову в окно машины и задохнулся.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.

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