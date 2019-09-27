Как подготовиться к сезону заболеваний, рассказала в комментарии заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, передает .

Она отметила, что обычно случаи заболевания гриппом начинают фиксироваться уже в начале октября. По словам эксперта, в этом году в Украину придет новый штамм инфекции, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями.

«Штаммы, которые ожидаются, — это новый H3N2 — А-Канзас — и, вероятно, новый штамм Н1N1 — А-Брисбен. Еще два вируса гриппа Б, которые также могут быть, но вероятность их меньше — это В-Колорадо и В- Пхукет. Последний — менее вероятен, потому что он уже старый, был у нас не один год», — пояснила Мироненко.

Она также более подробно рассказала о том, для кого будут представлять опасность эти штаммы. Так, вероятность заболеть вирусом Брисбен будет выше для людей трудоспособного возраста, особенно из группы риска. Причем для людей из этой категории также повышен риск получения осложнений.

В свою очередь, для людей с хронической патологией и людей в возрасте 65 лет и старше большую опасность представляет вирус Канзас.

Ранее мы писали, что эпидемия, которая может вспыхнуть в скором времени, не только убьет много людей, но и вызовет глобальный кризис.

Существует реальная угроза появления патогена, из-за которого начнется опасная пандемия.

В материале говорится, что группа экспертов из Совета по глобальному мониторингу готовности (GPMB) пришла к выводу, что глобальная эпидемия способна убить от 50 до 80 миллионов человек и привести к снижению экономических показателей на пять процентов.

По словам ученых, современная цивилизация не сможет предотвратить масштабный демографический, политический и социальный кризис, который начнется из-за болезни.

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