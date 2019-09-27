 «Украина - бедная страна, которой мало помогают жадные соседи»: Портников о разговоре Зеленского с Трампом - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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«Украина - бедная страна, которой мало помогают жадные соседи»: Портников о разговоре Зеленского с Трампом
27.09.2019 12:44
«Украина - бедная страна, которой мало помогают жадные соседи»: Портников о разговоре Зеленского с Трампом По теме:

В скандальном телефонном разговоре президентов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмму которого обнародовали, ни разу не прозвучала тема войны на Донбассе и имя лидера России Владимира Путина.

На это обратил внимание в своем блоге для украинский журналист Виталий Портников, передает .

"Трамп и Зеленский говорят о чем и о ком угодно. Байден, , Макрон, Джулиани, даже роскошные апартаменты Trump Tower, в которых во время пребывания в Соединенных Штатах останавливался украинский "человек из народа". Только не Путин!" – отметил он.

По его словам, то, что разговор изначально не планировали публиковать, и отсутствие упоминаний о Донбассе свидетельствует о незаинтересованности Трампа в этом вопросе.

"Представьте себе, что вы ничего не знаете о нападении России на Украину, о войне, об аннексии Крыма. И вы читаете стенограмму этого разговора. Вы поймете, что действительно является главной проблемой Украины? Коррупция? Отсутствие "новых людей" во власти? Реформы? Или все же война?" – возмутился Портников.

"К чести Зеленского, он все же вспоминает о санкциях – когда нужно поддержать Трампа в его критике европейцев. Но Зеленский, в отличие от Трампа, говорит о войне и с трибуны Генеральной Ассамблеи . А Трамп критикует европейских коллег просто за недостаточную помощь Украине так, будто Украина просто бедная отсталая страна, которой недостаточно помогают жадные соседи. А не жертва агрессии", – написал журналист.

По мнению Портникова, нет ничего удивительного, что Трамп не скрывал содержания разговора.

"Он и публично говорит украинскому президенту практически то же самое, что говорил ему по телефону. Во время долгожданной совместной встречи американский президент выражает надежду, что Зеленский и Путин вместе "решат свои проблемы". Но это не их проблемы, мистер президент! Это - нарушение международного права, первое такое в Европе со времен Ялтинской конференции, участником которой был президент Соединенных Штатов. Это нарушение европейских границ, гарантированных Хельсинкским актом, подписанным президентом Соединенных Штатов. Это нарушение гарантий Украины, обеспеченных подписанным президентом Соединенных Штатов Будапештским меморандумом", – подчеркнул он.

"Именно следовательно то, что происходит между Россией и Украиной, это не проблема Зеленского и Путина, не проблема России и Украины, не проблема Европы. Это проблема миропорядка, гарантированного в том числе и усилиями Соединенных Штатов. Это проблема Америки", – резюмировал Портников.







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