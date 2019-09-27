В скандальном телефонном разговоре президентов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмму которого обнародовали, ни разу не прозвучала тема войны на Донбассе и имя лидера России Владимира Путина.

На это обратил внимание в своем блоге для украинский журналист Виталий Портников, передает .

"Трамп и Зеленский говорят о чем и о ком угодно. Байден, , Макрон, Джулиани, даже роскошные апартаменты Trump Tower, в которых во время пребывания в Соединенных Штатах останавливался украинский "человек из народа". Только не Путин!" – отметил он.

По его словам, то, что разговор изначально не планировали публиковать, и отсутствие упоминаний о Донбассе свидетельствует о незаинтересованности Трампа в этом вопросе.

"Представьте себе, что вы ничего не знаете о нападении России на Украину, о войне, об аннексии Крыма. И вы читаете стенограмму этого разговора. Вы поймете, что действительно является главной проблемой Украины? Коррупция? Отсутствие "новых людей" во власти? Реформы? Или все же война?" – возмутился Портников.

"К чести Зеленского, он все же вспоминает о санкциях – когда нужно поддержать Трампа в его критике европейцев. Но Зеленский, в отличие от Трампа, говорит о войне и с трибуны Генеральной Ассамблеи . А Трамп критикует европейских коллег просто за недостаточную помощь Украине – так, будто Украина просто бедная отсталая страна, которой недостаточно помогают жадные соседи. А не жертва агрессии", – написал журналист.

По мнению Портникова, нет ничего удивительного, что Трамп не скрывал содержания разговора.

"Он и публично говорит украинскому президенту практически то же самое, что говорил ему по телефону. Во время долгожданной совместной встречи американский президент выражает надежду, что Зеленский и Путин вместе "решат свои проблемы". Но это не их проблемы, мистер президент! Это - нарушение международного права, первое такое в Европе со времен Ялтинской конференции, участником которой был президент Соединенных Штатов. Это – нарушение европейских границ, гарантированных Хельсинкским актом, подписанным президентом Соединенных Штатов. Это – нарушение гарантий Украины, обеспеченных подписанным президентом Соединенных Штатов Будапештским меморандумом", – подчеркнул он.

"Именно следовательно то, что происходит между Россией и Украиной, это не проблема Зеленского и Путина, не проблема России и Украины, не проблема Европы. Это проблема миропорядка, гарантированного в том числе и усилиями Соединенных Штатов. Это проблема Америки", – резюмировал Портников.

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