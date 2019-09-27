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|Появился полный текст жалобы разведчика на скандальный разговор Зеленского и Трампа
|27.09.2019 13:03
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Сотрудник американской разведки в жалобе на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским назвал действия американского президента представляющими угрозу для национальной безопасности страны.
Перевод полного текста рассекреченной жалобы опубликован изданием "", передает
В жалобе сотрудник разведки сообщает, что получил информацию от более чем шести чиновников о том, что президент использует служебное положение для вмешательства во внутренние дела иностранного государства, чтобы обеспечить себе победу на президентских выборах в 2020 году. Речь идет об оказании давления на зарубежное государство, чтобы вынудить его провести расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
По утверждению разведчика, центральной фигурой в этом деле является личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, и, вероятно, генпрокурор Уильям Барр.
Именно Джулиани отправился 2 августа в Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников Зеленского Андреем Ермаком. Эту не публичную встречу американские чиновники охарактеризовали как "прямое продолжение" звонка президента Зеленскому касательно "дел", которые они обсуждали. Кроме того, Джулиани, согласно сообщениям, связывался с несколькими другими советниками Зеленского, в том числе главой Офиса президента Андреем Богданом и и.о. главы Иваном Бакановым.
По данным информатора, телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся в Ситуационном зале Белого Дома, его свидетелями были около десятка чиновников. Кроме того, телефонный разговор слушал сотрудник Госдепартамента Ульрих Брехбюль.
Информатор утверждает, что, кроме него, информацию о содержании звонка передали нескольким чиновникам из Госдепартамента и разведки.