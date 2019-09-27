Копию бывшего главы государства обнаружил журналист. Он сфотографировал мальчика, который по его мнения, очень похож на Петра Порошенко в детстве, передает со ссылкой на портал .

", с Днем рождения! Единственная наша общая фотка", - написал автор фото, журналист и фронтмен группы NRavitsa Planet Иван Марунич.

Ранее в киевском метрополитене нашли клона нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Этот снимок облетел весь интернет и стал основой для множественных мемов и фотоколлажей.

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