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|Двойники Зеленского и Порошенко: в сеть попали интересные снимки
|27.09.2019 13:22
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Копию бывшего главы государства обнаружил журналист. Он сфотографировал мальчика, который по его мнения, очень похож на Петра Порошенко в детстве, передает со ссылкой на портал .
", с Днем рождения! Единственная наша общая фотка", - написал автор фото, журналист и фронтмен группы NRavitsa Planet Иван Марунич.
Ранее в киевском метрополитене нашли клона нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Этот снимок облетел весь интернет и стал основой для множественных мемов и фотоколлажей.