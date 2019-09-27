В правительстве пошли навстречу бизнесменам, решив убрать правила, которые регламентируют продажу алкоголя в розницу в магазинах, ресторанах и прочее, пишет со ссылкой на .

На портале появился проект постановления, отменяющий документ Кабмина, утвержденный еще в 1996 году. А также и пакет прочих инициатив, изменяющих действующие правила. А когда документ одобрит правительство, продавцам больше не придется соблюдать прежние правила торговли алкоголем.

Но это вовсе не означает, что алкоголь разрешат реализовывать везде и всем. Чиновники заверили: предусмотренных в законе и прочих нормативных документах положений вполне хватит для регуляции торговли. Сверх того, ряд требований указанных в правилах, дублируют прочие документы. А некоторые уже не актуальны.

В частности, норматив площади торговой точки, претендующей на получение лицензии на продажу спиртного (от 20 кв. м), указан и в законе, который регулирует производство и оборот алкоголя, и в правилах Кабмина.

В последних также есть норма, которая обязывает бизнесменов указывать в своей документации номера сертификатов партии продаваемых напитков. Но саму сертификацию алкоголя отменили еще в 2015 году.

В пояснениях к проекту постановления также прописано, что действующие нормы напрасно вынуждают рестораторов согласовывать документацию с санэпидемслужбой. И предоставлять право торговать алкоголем в магазинах лишь высококвалифицированным специалистам, обладающим знаниями особенностей работы РРО, ПБ и прочее.

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