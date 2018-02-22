Ребенка не исцелили, хотя женщина отдала духовному центру «Возрождение» все свои деньги

О регулярно проходящих в киевском Дворце спорта сеансах «изгнания бесов и исцеления неизлечимо больных», которые проводит пастор духовного центра «Возрождение» Владимир Мунтян, «ФАКТЫ» уже писали. Рассказывали истории людей, которые, надеясь на выздоровление, отдавали пастору все свои сбережения, продавали квартиры и машины. То, что Мунтян в прошлом три года отсидел в 10-й спецколонии в Кривом Роге за кражу и мошенничество, их не смущало. Видеоролики, которые в разное время удалось снять попавшим на службу журналистам, шокируют. Под громкие крики вещающего со сцены пастора Владимира Мунтяна (он провозгласил себя «тринадцатым апостолом») сотни людей проходят «сеанс изгнания бесов». Люди, над которыми пастор совершает этот обряд, истерично кричат, бьются в судорогах, некоторые теряют сознание. Пастор Мунтян утверждает, что таким образом он снимает родовые проклятия и исцеляет от тяжелых заболеваний. Но вот только наступает ли исцеление? Бывшие прихожане церкви, с которыми разговаривали корреспонденты «ФАКТОВ», утверждают, что нет. Многих из этих людей уже нет в живых. История, о которой стало известно сейчас, вообще шокирует. Женщина из Маневичского района Волынской области отдала на нужды «Возрождения» все свои сбережения — 52 тысячи гривен. Она надеялась, что пастор Мунтян исцелит ее дочь, страдавшую тяжелой формой ДЦП. Но исцеления не произошло. Оставшись без денег, доведенная до отчаяния женщина… утопила своего ребенка.

Об этой страшной истории стало известно от Ольги, которая раньше работала у пастора Мунтяна кассиром. Женщина рассказала, что начинала ходить в «Возрождение» как прихожанка.

— О пасторе Мунтяне я узнала от своей знакомой, — вспоминает Ольга. — Она с упоением рассказывала о том, как в их церкви больные получают исцеление, наркоманы избавляются от зависимости. У меня был непростой период, проблемы с сыном… Одним словом, я решила пойти и посмотреть, что происходит на их собраниях. Пришла — и стала постоянной прихожанкой. Мунтян рассказывал, что раньше он жил в страшной бедности, ютился в землянке. Но так как он постился и молился за людей, Бог, дескать, дал ему богатство. Мы ему верили.

Центр «Возрождение» — это очень большая организация. Она насчитывает около 800 дочерних церквей, между которых и домашние интернет-церкви. Суть в том, что прихожане, которые живут в других городах или за границей, общаются со своими наставниками по скайпу. Владимир Мунтян в церкви самый главный. Ниже стоят приближенные к нему епископы и пасторы. Есть менеджеры по партнерским программам. Я была одним из менеджеров, которые работают с прихожанами, подписанными на партнерство.

<em><br /></em><br /> * Сеанс «изгнания бесов и исцеления неизлечимо больных» пастора духовного центра «Возрождение» Владимира Мунтяна в киевском Дворце спорта

— Что означает «подписаться на партнерство»?

— Это когда прихожанин как партнер Бога материально поддерживает разные проекты в церкви. Моей задачей было следить за тем, чтобы люди сдавали деньги, и регулярно увеличивать суммы. Если человек жертвует 50 гривен, я должна вдохновить его в следующий раз пожертвовать 100. Например, нужны деньги на покупку оборудования для телеканала или на аренду спутника (у Мунтяна есть собственный телеканал, который так и называется — «Возрождение». — Авт.). И я обзваниваю людей, чтобы собрать деньги на телекамеры. Помню, один мужчина продал машину и отдал на нужды церкви 100 тысяч долларов. И поверьте, такие крупные пожертвования делал не только он.

По словам Ольги, помимо так называемых партнерских пожертвований все прихожане «Возрождения» отдавали церкви десятину — десять процентов от своих доходов. А обеспеченным прихожанам вообще предлагали ВИП-партнерство.

— Пожертвования ВИП-партнеров составляли от 500 долларов в месяц, — говорит Ольга. — Постепенно сумма увеличивалась до двух-трех тысяч долларов в месяц. Все просчитывается, и стоявший надо мной человек знал, какую сумму за месяц я должна собрать. Менеджеров, которые не справляются, увольняют. Помню, однажды женщина-пастор, правая рука Мунтяна, заявила: «На фиг вы мне нужны, если через вас не будут заходить деньги?»

Еще одной моей обязанностью было принимать звонки прихожан. Люди звонили и днем и ночью, просили за них помолиться. Мы молились… Я забыла, что такое выходные. Но искренне верила, что все делаю правильно. Свою зарплату (4500 гривен) отдавала церкви. Пожертвовала даже свое обручальное кольцо. Многие сотрудники оформляли на себя кредиты, а деньги отдавали на нужды церкви. То нужно было взять кредит на строительство храма, то на ремонт, то на машину кому-то из пасторов…

Многие отдавали на церковь последнее. Продавали машины, недвижимость. Хорошо запомнила женщину, которая ездила с нами на турбазу в Лютеж (турбаза на берегу Киевского водохранилища принадлежит зятю Мунтяна). Эта прихожанка продала в Москве квартиру, за которую получила 158 тысяч долларов. Сто тысяч долларов сразу отдала на церковь. Потом пожертвовала еще 10 тысяч долларов, а оставшиеся 48 тысяч отдала одному из пасторов на хранение. Больше она этих денег не увидела… Никогда не забуду еще одну прихожанку — молодую женщину, маму двоих детей, заболевшую раком груди. Она так верила в исцеление, что до последнего ходила в церковь Мунтяна. Вместо того чтобы лечиться, все деньги отдавала на нужды церкви. Еле держалась на ногах, теряла сознание. Когда она уже была при смерти, наши девочки за ней ухаживали… Она умерла.



* Под громкие крики вещающего со сцены пастора Владимира Мунтяна сотни людей проходят «сеанс изгнания бесов». Стоп-кадр с телеканала «Возрождение»

— В январе 2014 года на счет «Возрождения» пришли пожертвования еще от одной женщины, — продолжает Ольга. — Два платежа по 26 тысяч гривен каждый. Меня вызвала пастор, приближенная к Мунтяну: «Если эта женщина бизнесмен, подпиши ее на ВИП-партнерство». Когда через несколько дней эта женщина позвонила в церковь, я узнала, что она живет в селе. «Я не бизнесмен, — вздохнула Валентина (имя изменено. — Авт.). — 52 тысячи, которые пожертвовала, — это все мои сбережения. Молитесь за мою дочку».

Валентина рассказала, что у ее дочери тяжелая форма ДЦП, а пастор Мунтян — единственная надежда на исцеление дочки. «С утра до ночи смотрю ваш телеканал, — рассказала Валентина. — Я вам верю. Еще свинью продам и перечислю все до копейки. Главное, чтобы дочка исцелилась».

Я позвонила этой женщине через несколько недель. Услышав женский голос, подумала, что трубку взяла Валентина. Но это была ее сестра. «Валентины нет, — сказала женщина. — Она… в тюрьме. Сестра отдала Мунтяну все, но исцеления ребенок не получил. У нее не осталось ни денег, ни надежды… Валя была в отчаянии. Чтобы дочка не мучилась, она дала ей снотворное и… утопила в ванной».

Сестра рассказала, что Валентина охотно отдала себя в руки полиции. Как эта женщина плакала! «Верните деньги, которые вам отдала сестра! — просила. — Ведь ее обманули!» Я пообещала, что поговорю с руководством по поводу возврата денег. Но понимала, что это нереально. Месячный отчет закрыт, деньги ушли на аренду спутника для телеканала. Когда рассказала об этом приближенной Мунтяна, она пришла в ужас: «Это же скандал! Если кто-то узнает, тень упадет на пастора. Закрой рот и даже не вспоминай об этом».

После этой истории я не могла спать, все глаза выплакала. Тогда никому об этом не рассказала. Но сейчас, когда ушла от Мунтяна, хочу, чтобы люди знали, что на самом деле происходит в этой церкви. В то время как больные в надежде на исцеление отдают Мунтяну последнее, он делает бизнес, развлекается в ночных клубах. Это не слухи, я сама его там видела. Когда однажды мне сказали в обязательном порядке появиться в одесском ночном клубе, где отдыхал Мунтян, я ужаснулась от того, что там увидела. На вечеринке были люди, наряженные в чертей и ведьм. Это было похоже на какой-то шабаш. Сам Мунтян в тот вечер сказал мне: «Раньше мы были бедные, у нас не было ни копейки. А теперь у нас есть деньги и мы можем себе позволить снимать самый дорогой отель в Европе». Тогда же он сказал мне, что «нужно брать от жизни все». А для людей, которые отдают ему деньги, жизнь… заканчивается.

Нашим коллегам из программы «Гроші» удалось разыскать семью прихожанки, утопившей свою 26-летнюю дочь.

— Мы нашли мать и родную сестру Валентины, — рассказал «ФАКТАМ» журналист программы «Гроші» телеканала «1+1» Александр Иваницкий. — То, о чем поведала Ольга, подтвердилось: женщина действительно убила свою дочь. Муж сестры Валентины рассказал, что она сутками смотрела телеканал «Возрождение» и верила, что Мунтян спасет ее дочь. Дочка практически не двигалась, у нее случались приступы эпилепсии. Валентина отдавала деньги Мунтяну, но дочке лучше не становилось. «Валя любила своего ребенка, — рассказал мужчина. — Но была доведена до отчаяния».

— Вы видели саму Валентину?

— Нет. Она сейчас проходит лечение в психиатрической клинике. Зато я видел ее старенькую мать. Женщина была на аппарате искусственного дыхания, но смогла с нами поговорить.

«Валя практически все время сидела дома, смотрела за дочкой, — рассказала пожилая женщина программе „Гроші“. — Она сутками слушала этого Мунтяна… И поверила ему. Он говорил с экрана: „Буду молиться за всех, кто будет жертвовать тысячу долларов и больше“. Из Вали стали выкачивать деньги. Точно знаю, что дочка отдала десятки тысяч. 15 тысяч из них взяла в кредит. В тот страшный день я вечером зашла к дочке. Говорю ей: „Валя, нужно Анечке голову помыть“. Она сказала, что помоет. А сама Аню утопила… Тюрьма плачет за этим Мунтяном. Пусть отдаст людям то, что у них позабирал: деньги, квартиры, машины…»

Корреспонденту «ФАКТОВ» поговорить с матерью Валентины не удалось — несколько дней назад она умерла. Об этом нам сообщил ее зять Владимир.

— Только вчера ее похоронили, — сказал «ФАКТАМ» Владимир. — А Валя сейчас в психиатрической больнице под Киевом. Прошло два года, а мы до сих пор не можем прийти в себя. После того как Валя убила свою дочь, ее признали психически больной. До того как она начала смотреть канал Мунтяна, все было в порядке. Конечно, ей было тяжело с дочкой, но она держалась. А когда стала слушать Мунтяна, в прямом смысле слова впала в транс. Когда молилась, с ней происходили странные вещи. Она падала на пол, кричала. Я сначала даже думал, что она притворяется… Валя отдавала Мунтяну все деньги, никто не мог ее остановить. Верила: если будет жертвовать все, что у нее есть, Ане станет лучше. Это было какое-то помешательство… Теперь Анечки нет, Валина жизнь загублена. Можно обращаться в полицию, но есть ли смысл, если Валя отдавала пастору деньги охотно?

— Тем, кто обращался по поводу действий Мунтяна в полицию, действительно не удавалось ничего добиться, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель Центра помощи жертвам деструктивных культов Ян Щекатуров. — Им отвечают: «Вы же сами пришли к этому пастору. И деньги ему отдавали добровольно». Бесполезно обращаться в полицию и родственникам попавших к Мунтяну людей. Они могут говорить все, что угодно, а человек, которого они пытаются спасти, скажет: «Я хочу туда ходить, и вы не можете мне это запретить». К нам обращалась мама парня, у которого рак мозга. Рассказала, что, как только сын начал ходить к Мунтяну, он прекратил лечение. В результате парню становилось только хуже, он угасал на глазах… И таких историй очень много.

О Мунтяне впервые заговорили в 2004—2005 годах. Тогда он развернул активную деятельность в Днепропетровске. Через несколько лет уже собирал целые стадионы. А когда в Киеве у всем известного Сандея Аделаджи (пастора харизматической церкви «Посольство Божье») начались проблемы, Мунтян тут же переехал в Киев. По сути, его «Возрождение» мало чем отличается от «Посольства Божьего». Разве что Мунтян делает ставку на исцеление от неизлечимых заболеваний. И люди цепляются за него как за последнюю надежду.

О действиях Мунтяна уже не раз снимали телесюжеты, но он знает, что никто не привлечет его к ответственности. Ведь у нас в стране свобода вероисповедания. И, как я уже говорил, многие люди, которые к нему ходят, не считают себя пострадавшими. В Европе с такими пасторами правоохранительные органы все же борются. Во Франции подобную организацию привлекли к ответственности за неуплату налогов. А в нашей стране даже это невозможно, потому что Мунтян не должен платить налоги. У нас же церковь от них освобождена. При этом он может даже учреждать коммерческие структуры. И если прибыль от деятельности этих структур пойдет на развитие церкви, она тоже не будет облагаться налогом.



* Психологи считают, что прихожан церкви «Возрождение вводя в транс с помощью технических средств: громкой ритмичной музыки, меняющейся цветовой гаммы… В результате люди теряют связь с реальностью и верят всему, что им говорят со сцены

— На этих семинарах люди дико кричат, бьются в конвульсиях. Они — профессиональные актеры или простые прихожане?

— Не исключаю, что для этих целей в церкви есть подставные лица. Их задача — вовремя упасть на пол, создать истерию, которой поддадутся массы. Специалисты называют такой метод эриксоновским гипнозом — человек концентрируется на внутренних переживаниях и перестает воспринимать окружающую реальность, входит в транс. На него светят прожекторы, люди вокруг поют, машут руками. Потом на сцену выходит Мунтян. Человек, которого он «исцеляет», кричит и падает на пол — и окружающие под сильным психологическим воздействием делают то же самое.

«ФАКТЫ» обращались в центр «Возрождение» с просьбой прокомментировать ситуацию с прихожанкой, убившей свою дочь, но ответ не получили. Владимир Мунтян редко общается с журналистами. В 2014 году он давал пресс-конференцию, на которой попросил не называть его центр сектой. На вопрос журналистов об исцелении людей Мунтян сказал, что «исцеляет не он, а Бог».

— В СМИ было очень много негатива и ложной информации, — заявил тогда Мунтян. — Свою деятельность с моей женой Викторией мы начали 17 лет назад с реабилитации наркозависимых. Денег у нас не было, нам приходилось их зарабатывать самим. В 2002 году мы переехали в Днепропетровск, где организовали духовный центр «Возрождение». Два года мы кормили бездомных.

Родственники Валентины сообщили, что, как только женщину выпишут из клиники (а врачи говорят, что это может произойти скоро), они все же обратятся в правоохранительные органы. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

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