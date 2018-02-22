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Жена украинского нардепа восхитила сети пикантным фото
22.02.2018 18:09
Жена украинского нардепа восхитила сети пикантным фото По теме:

Жена народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская порадовала читателей своих соцстраничек пикантным фото.

Анастасия позировала топлес, но в шляпе и с ромашкой в зубах, пишет  со ссылкой на .

Фото собрало много лайков и восхищенных комментариев.

Rusl0ne Безграничное восхищение

andrew_di_stefano Bellissima

rapha_italy Wow !

Kashtaan Super beauty)))

black__hrt Как ты прекрасна

vivisabell Oh my god !!! So beautiful

imyanevybirayut многообразная Настя:) клевая!

Напомним, Сергей Лещенко и Анастасия Топольская отгуляли свадьбу в 2017 году в кругу самых близких людей.







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