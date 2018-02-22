|Жена украинского нардепа восхитила сети пикантным фото
|22.02.2018 18:09
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Жена народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская порадовала читателей своих соцстраничек пикантным фото.
Анастасия позировала топлес, но в шляпе и с ромашкой в зубах, пишет со ссылкой на .
Фото собрало много лайков и восхищенных комментариев.
Rusl0ne Безграничное восхищение
andrew_di_stefano Bellissima
rapha_italy Wow !
Kashtaan Super beauty)))
black__hrt Как ты прекрасна
vivisabell Oh my god !!! So beautiful
imyanevybirayut многообразная Настя:) клевая!
Напомним, Сергей Лещенко и Анастасия Топольская отгуляли свадьбу в 2017 году в кругу самых близких людей.