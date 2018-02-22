В с 22 февраля отменили 11 маршрутов городской электрички.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранс", передает со ссылкой на .

Движение электричек 7501, 7503, 7505, 7507, 7509, 7404, 7502, 7405, 7506, 7508, 7510 было отменено со второй половины дня по техническим причинам.

"В двух поездах, которые эксплуатируются на маршруте городской электрички, количество вагонов уменьшили 4 единиц. Это связано с необходимостью ремонта колесных пар", - говорится в сообщении.

После завершения ремонта количество электропоездов на маршрутах будет увеличено.

Депо "Фастов-1" не может быстро провести ремонтные работы в связи с большой загруженностью, поскольку в депо преимущественно ремонтируют пригородные электропоезда, а не городские, добавили на предприятии.

В "Киевпастрансе" планируют соединить городскую электричку, многие станции которой удалены от крупных жилых массивов , с трамвайными, троллейбусными и автобусными маршрутами. Запуск проекта на предприятии планируют в 2018 году.

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