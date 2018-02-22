Ведущий российского пропагандистского канала Андрей Норкин в прямом эфире избил украинского эксперта Дмитрия Суворова.

Инцидент произошел в эфире программы "Место встречи" при обсуждении ситуации в Донбассе, передает со ссылкой на .

Дмитрий Суворов призвал предъявить доказательства, что на Донбасе действительно убивали детей.

Норкин подошел к гостю передачи, без слов нанес ему несколько ударов, завязалась драка. В конце концов, Суворова вывели из студии.

Ведущая программы Ольга Белова поддержала своего коллегу.

"После того хамства и беспринципной позиции, озвученной украинским экспертом, другого результата быть не могло. Я, к сожалению, женщина и не смогла приложить руку", - заявил он.

Из Латвии выдворили Ольгу Курлаеву, корреспондента ВГТРК, и ее мужа Анатолия Курлаева с телеканала "ТВ Центр". Эта новость обрадовала пользователей социальных сетей, они пишут в комментариях: "Ничего шастать по Европе. В совок всех пропагандонив", "Латвия - молодцы", "Удачи".

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